Последнее обновление: 16.12.2020 23:51

Латушко: Мы получили терабайты видео о насилии силовиков

Член президиума Координационного совета Павел Латушко в эфире телеканала «Дождь» сообщил, что белорусская оппозиция в рамках проекта «Единая Книга Регистрации Преступлений» получила терабайты видео с камер наблюдения в Минске с подтверждением преступлений, репрессий и необоснованного применения оружия со стороны силовиков.

«Мы знаем, кто открыл этот ящик пандоры с насилием», - заявил Латушко.

В эфире были впервые показаны доказательств провокаций, совершенных 9 августа со стороны “спецорганов”.

На записи, сделанной в хорошем разрешении, четко видно, что протестующие не имели при себе никакого оружия, камней или арматуры, вели себя мирно и спокойно. Против мирных людей силовики абсолютно необоснованно применили оружие и спецтехнику, стреляли, протестующих буквально забросали светошумовыми гранатами, безуспешно пытаясь спровоцировать на ответную агрессию.

«Есть свидетельства о том, что задолго до 9 августа власть и силовики спланировали и более масштабные провокации, вплоть до инсценировки захвата «протестующими» Мингорисполкома. Мирный характер протеста и маршрут к Стеле сорвали такие планы», - отметил Латушко.

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