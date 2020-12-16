Главный фигурант дела о нападении на Charlie Hebdo получил 30 лет

Суд в Париже приговорил одного из главных обвиняемых по делу о террористическом нападении на редакцию сатирического журнала Charlie Hebdo к 30 годам лишения свободы.

Али Риза Полат признан виновным в соучастии в преступлении с террористической подоплекой, сообщили французские СМИ в среду, 16 декабря.

Полата считают правой рукой террориста Амеди Кулибали, который после нападения на редакцию Charlie Hebdo застрелил служащую полиции и убил четырех заложников в одном из супермаркетов. Суд заключил, что Полат оказал конкретное и детальное содействие, позволившее Кулибали совершить преступление. Полат, по мнению суда, был также в достаточной мере осведомлен о намерениях Кулибали.

Обвинение требовало для Полата пожизненного тюремного заключения, ссылаясь на то, что этот француз турецкого происхождения сыграл ключевую роль в подготовке терактов. Полат всегда отрицал, что ему было известно о подготовке нападений, передает DW.

На процессе по делу о серии терактов в Париже в январе 2015 года проходят 14 обвиняемых, трое из них - заочно. Спецтрибунал по терроризму с начала сентября слушает дела не только о нападении на редакцию Charlie Hebdo, но и о последующем нападении на супермаркет кошерных продуктов в южной части Парижа. В результате обоих нападений террористы убили в общей сложности 17 человек. Трое преступников - братья Шериф и Саид Куаши, а также Кулибали были тогда застрелены силовиками.

Нападение на Charlie Hebdo было совершено после того, как этот журнал опубликовал карикатуры на пророка Мохаммеда.