Тихановская запуталась в отношениях с Россией

Светлана Тихановская в очередном интервью мировым медиа допустила противоречивые высказывания об отношениях оппозиции, точнее, своей команды и России.

Отвечая на вопрос журналиста DW о том, что первый лидер профсоюза "Солидарность" и президент Польши Лех Валенса советует белорусским лидерам протеста вести переговоры в первую очередь с Россией, Светлана Тихановская заявила:

«Мы с самого начала говорили о переговорах, мы к этому призывали, мы искали разные способы начать такие переговоры, мы много раз обращались к России, говоря, что мы открыты к диалогу… Мы понимаем, что представители Российской Федерации как наши ближайшие соседи обязательно должны быть за столом переговоров точно также, как Украина, Литва, Польша и все лидеры демократических стран, чтобы понимать, о чем мы там говорим», - сказала Тихановская.

«Мы не хотим где-то там в кулуарах о чем-то договариваться. Это должно быть открыто. И не надо говорить, что только Россия должна решать, что будет с Беларусью, сами белорусы должны определять свою судьбу», - добавила она.

На логичный вопрос журналиста в развитие сюжета «Но из Москвы хоть какие-то сигналы поступают? Хоть какие-то контакты есть?», Тихановская ответила «Официальных контактов с Россией у нас не было, к большому сожалению».

Таким образом, возникает следующий вопрос, к кому же тогда в России Светлана и ее команда обращались «много раз» и кто из ее команды пытался наладить коммуникации с Россией.