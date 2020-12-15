Последнее обновление: 15.12.2020 17:50

Лукашенко: Белорусские ученые разработают свою вакцину за $2 млн.

Беларусь обладает достаточным числом специалистов, способных разработать и запустить производство собственной вакцины от коронавируса всего за 5 млн. рублей (менее $2 млн.).

Так сегодня Лукашенко продолжил начатую вчера тему «белорусской вакцины».

"Я очень рад, что наши ученые замахнулись на производство собственной вакцины. Убежден, что мы от этой заразы никуда не денемся. Она останется с нами, как грипп. Значит, нам нужна будет вакцина. Надо свою разработать, специалисты есть. Надо браться за это и не бояться. Там деньги, я посмотрел, небольшие: где-то порядка пяти миллионов рублей. И мы окупим это, только надо быстро двигаться в этом направлении", - заявил он сегодня из Могилева.

По словам пенсионера, эту тему в скором времени обсудят на совещании.

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