НАН: Прототип белорусской вакцины появится в лучшем случае через год

Прототип белорусской вакцины от коронавируса может появиться к концу 2021 - середине 2022 года, после чего потребуются клинические и доклинические испытания.

Об этом сообщил председатель президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков.

"Мы предполагаем, что сможем выйти на прототип нашей белорусской вакцины к концу 2021 года - середине 2022-го. Дальше пройдут клинические и доклинические испытания", - сказал Гусаков, которого цитирует БелТА.

По его словам, в академии создана рабочая группа по разработке отечественной вакцины, куда входят 15 человек из числа ученых НАН и специалистов Минздрава.

"Перед ними стоит задача разработать отечественную вакцину, которая была бы по крайне мере не хуже зарубежных аналогов, но учитывала белорусскую специфику, условия протекания заболевания на территории нашей страны", - пояснил глава НАН.

Пока работы проводятся на имеющемся оборудовании НАН, но планируется создание специализированной лаборатории. На всё-про-всё Лукашенко готов выделить 5 млн. рублей.