Минздрав РБ официально объявил о начале вакцинации в Беларуси

В Беларусь прибыла первая партия российской вакциной против коронавируса «Спутник V», в связи с чем Минздрав РБ объявил о начале вакцинации населения страны.

«Сегодня у нас начнется новый этап — массовая вакцинация против COVID-19. Первыми будут вакцинированы - медицинские работники, педагоги и те специалисты, которым в силу особенностей профессии приходится много контактировать с людьми. Вакцинация будет проводиться в добровольном порядке», - сообщил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.

Он отметил, что создана система хранения вакцины, для чего закуплено специальное медицинское морозильное оборудование, позволяющее транспортировать вакцину.