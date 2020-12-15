Глава Минздрава Великобритании сообщил о найденном новом типе коронавируса

В Британии обнаружен новый тип коронавирусной инфекции, из-за которого темпы распространения заболевания в некоторых регионах резко подскочили.

Об этом заявил глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок, его слова приводит Guardian. Он уточнил, что речь идет о Лондоне, Эссексе и некоторых районах Кента и Хертфордшира.

«Мы выявили новый тип коронавируса, который может вызвать более быстрое распространение заболевания на юго-востоке Англии», — заявил Хэнкок. По его словам, сейчас в стране было выявлено более 1000 случаев заражения новым возбудителем, передает РБК.

Министр уточнил, что течение болезни, вызываемой новым штаммом, нельзя назвать более тяжелым, чем у вызываемой «привычным» SARS CoV-2.

Глава Минздрава пояснил, что сейчас нет никаких оснований считать, что из-за этого эпидемиологическая ситуация в стране выйдет из-под контроля. В министерстве также сообщили, что уже уведомили о появлении новой мутации Всемирную организацию здравоохранения.

В конце октября группа швейцарских и испанских ученых объявила, что новый вариант коронавируса, который впервые был описан в июне, начал распространяться в европейских странах.

Первые заражения вирусом, получившим название 20A.EU1, были выявлены в Арагоне и Каталонии. Затем он был обнаружен в Валенсии, а вскоре и в остальной Испании. Позднее этот возбудитель был отмечен в Швейцарии, Ирландии и Великобритании. Доля жителей Европы, заразившихся 20A.EU1, в сентябре колебалась в пределах от 40% до 70%.