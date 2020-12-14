Лукашенко допускает производство собственной вакцины

Лукашенко, посещая сегодня 4-ю городскую клиническую больницу Минска, допустил производство собственной вакцины от коронавируса.

По его словам, также рассматривается возможность как производства российской вакцины, так и ее закупка для вакцинации групп риска.

«Я не исключаю, что нам придется задействовать все три варианта. Нам надо будет купить вакцину, чтобы срочно провакцинировать группу риска, это врачи и медсестры, прежде всего. Нам неплохо было бы наладить производство. Дело даже не в том, что мы потом сможем продать ее, но надо для себя и своих людей произвести вакцину. Поэтому пойдем всеми этими направлениями. И если наработки наших ученых окажутся серьезными, будем заниматься собственной вакциной", - сказал Лукашенко.

Во время первой волны коронавируса Лукашенко не удержался и похвалился неким прорывом в сфере разработки средства лечению/профилактики COVID-19. Но прорыва не случилось, судя по тому как тема была скоропостижно забыта. Если сравнить объемы капитала и человеческого потенциала, брошенных на разработку в развитых странах с объем аналогичных инвестиций в синеокой, то шансы Лукашенко невозможно просчитать даже математически.

Но принимая во внимание тот факт, что Беларусь является единственной страной, которая проходит пандемию коронавируса правильным путем, а также же ее уникальное географическое положение, членства в космическом и ядерных клубах планеты, то, безусловно, раздувание щек шкловского пенсионера должно в конце концов прирасти собственной вакциной и ее производством.

Ну, а как иначе? Ведь у страны, которую показывают по зомбоящику, всё получилось. Получится и в этот раз…