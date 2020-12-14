Последнее обновление: 14.12.2020 20:56

В Варшаве тысячи человек протестовали против ужесточения закона об абортах

Несколько тысяч жителей Польши вышли в воскресенье, 13 декабря, на улицы Варшавы в знак протеста против правоконсервативного правительства и практически полного запрета абортов в стране.

Несмотря на полицейские кордоны, демонстрантам удалось дойти почти до самого дома заместителя председателя Совета министров Ярослава Качиньского, возглавляющего правящую партию "Закон и справедливость", передает DW.

Возле здания было отмечено усиленное присутствие блюстителей порядка, полицейские неоднократно призывали митингующих разойтись.

Кроме того, фермерам, протестовавшим против падения цен на поставки производителей, удалось оставить перед домом Качиньского мертвую свинью, а также забросать прилегающую улицу картофелем и яйцами, указывает агентство AFP.

Воскресная демонстрация прошла в символичную для страны дату - ровно 39 лет назад генерал Войцех Ярузельский ввел в Польше военное положение и объявил объединение независимых профсоюзов "Солидарность" вне закона.

Массовые акции протеста не утихают в Польше с 30 октября. Им предшествовало решение Конституционного суда страны, который признал незаконным прерывание беременности даже при высокой вероятности пороков развития плода.

Предполагается, что аборты будут разрешены в Польше только в тех случаях, когда оплодотворение произошло в результате изнасилования или инцеста, а также если беременность угрожает жизни женщины.

Это решение суда вступит в силу после его публикации в "Официальном вестнике". Когда это произойдет, пока неизвестно, так как правительство решило пока отложить публикацию.

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