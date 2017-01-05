Politico назвала людей, которые "испортят" европейцам жизнь в 2017 году

Издание Politico назвало "грязную дюжину" персонажей, которые могут "испортить жизнь" европейцам в 2017 году.

По мнению автора статьи Тунку Варадараяна, из-за этого списка читателям "захочется остаться в кровати и накрыться одеялом с головой". Состоит он главным образом из политиков, а также из нескольких групп людей — издателей британских таблоидов, китайских футбольных боссов и "русских хакеров".

Британским таблоидам — таким, как The Sun, Daily Mail, Daily Express — досталось от автора за их влияние на общественное мнение Великобритании, в том числе в вопросе отделения страны от Евросоюза. По мнению Варадараяна, из-за них Brexit может пройти максимально болезненным и невыгодным для каждой из сторон путем.

Китайские футбольные боссы тоже должны вызывать серьезное беспокойство у "бездуховной Европы, для которой футбол — почти религия". Дело в том, что в КНР стали тратить "неприличные деньги" на приобретение для своей лиги игроков из ведущих европейских клубов.

"Русских хакеров" автор называет "пагубной силой" в международных отношениях, которая якобы пыталась повлиять на исход американских выборов, и пугает читателей тем, что теперь киберпреступники готовы переключиться на Европу.

Также в списке есть один уже назначенный представитель администрации избранного президента США Дональда Трампа — советник по вопросам национальной безопасности Майкл Флинн, и один кандидат на место в его кабинете — предприниматель Уилбур Росс.

Флинна автор называет человеком "настолько неполиткорректным, что Трамп по сравнению с ним просто бойскаут". Что касается Росса, который может занять пост министра торговли, то он, с точки зрения Варадараяна, имеет все шансы "окончательно погубить" Трансатлантическое торговое соглашение (TTIP), тем самым существенно ослабив руку Европы в переговорах по Brexit.

В списке также присутствуют лидеры некоторых европейских партий. Итальянского комика Беппе Грилло, возглавляющего "Движение пяти звезд", автор считает "политическим новатором", поставившим себя в абсолютную оппозицию ко власти и заполучившим огромное количество сторонников.

Лидера польской партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского бывший польский президент Лех Валенса называл "опасным и безответственным", и к этим словам, с точки зрения автора, стоит прислушаться.

"Польша была золотым ребенком среди новых членов ЕС. Благодаря Качиньскому она снова в плачевном состоянии " — пишет Варадараян, называя лидера "Права и справедливости", "вероятно, самым влиятельным антиевропейским политиком в ЕС".

Кроме того, в список попали Карлос Пучдемонт — лидер каталонской администрации, который планирует провести в этом году референдум по вопросу независимости от Испании; Николя Саркози, который может вернуть себе политическое влияние после следующих выборов во Франции; Мартин Селмайр, "правая рука" главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера, способного вступить в конфронтацию с министрами других стран, а также выступающий против ислама лидер голландской "Партии свободы" Герт Вилдерс и слишком фанатично противостоящий крупным компаниям еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргарете Вестагер.