Последнее обновление: 05.01.2017 17:19

Маккейн считает возможные кибератаки со стороны России "актом войны"

Вероятные кибератаки со стороны России на политические организации США, которые могли повлиять на президентские выборы, были "актом войны". Такое заявление сделал сенатор Джон Маккейн, претендовавший в 2008 году на пост президента США от Республиканской партии,пишет DW.

"Если вы пытаетесь разрушить фундамент демократии, вы разрушаете нацию", - отметил он. Маккейн уточнил, что не имеет в виду что-то вроде "ядерной атаки". "Я говорю о том, что атака на фундаментальную структуру нации, а именно это они делают, является актом войны", - заявил Маккейн.

При этом избранный президент США Дональд Трамп в очередной раз подверг сомнению работу американских спецслужб в отношении возможных кибератак. Трамп в социальной сети Twitter назвал "очень странным" то, что брифинг, во время которого должны были сообщить подробности хакерских атак, был отложен до пятницы, 6 января. Политик предположил, что спецслужбам нужно больше времени для сбора доказательств.

Трамп также сослался на недавнее интервью Джулиана Ассанжа, в котором основатель Wikileaks утверждает, что взломать электронную почту представителей Демократической партии мог даже "14-летний подросток". Избранный президент США напомнил, что, по словам Ассанжа, специалисты Wikileaks не получали информации о взломах от российской стороны. Еще Трамп объявил, что проведет 11 января в Нью-Йорке крупную пресс-конференцию. Как известно, его инаугурация состоится 20 января.

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