У стратегического бомбардировщика США в полете отвалился двигатель

Во время тренировочного полета у американского бомбардировщика B-52 в Северной Дакоте в полете упал двигатель. Пилоты смогли посадить самолет и в результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщил представитель ВВС США, передает Defense News.

Как отмечает издание, бомбардировщик оборудован девятью турбовентиляторными двигателями Pratt & Whitney JT3D, и пилоты смогли успешно посадить самолет. Все находящиеся на борту пять человек не пострадали.

ВВС США отправили военный вертолет на поиски упавшего двигателя. Он был найден в безлюдной местности недалеко от военной базы Минот, рассказал представитель американского военного ведомства. По его словам, у бомбардировщика B-52, который приписан к базе Минот, не было на борту вооружения, и он выполнял тренировочный полет во время инцидента.

На данный момент неизвестна причина падения двигателя с самолета. Как рассказал представитель ВВС США, по факту происшествия инициировано расследование.

Как отмечает Defense News, данный инцидент может стать причиной замены двигателей JT3D у бомбардировщиков B-52.

Авиационный парк США располагает 74 бомбардировщиками B-52.

B-52 является американским стратегическим бомбардировщиком-ракетоносцем второго поколения. Фирма-производитель — Boeing. Бомбардировщик B-52 состоит на вооружении ВВС США с 1955 года. Он может переносить разные виды вооружения, в том числе и ядерное. Как отмечет Defense News, предполагается, что бомбардировщик будет эксплуатироваться до 2040 года.