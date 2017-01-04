У здания ООН в Сомали прогремел взрыв: ранены охранники

За взрыв заминированного автомобиля у здания ООН в сомалийской столице Могадишо четыре охранника получили ранения. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на полицию.

"Мы можем подтвердить, что четверо охранников, которые работают в Организации Объединенных Наций, получили ранения", - сказал Нур Осман, сотрудник полиции, работающий на месте происшествия.

Ответственность за нападение взяли на себя боевики «Аль-Шабааб», являющиеся союзниками террористической организации «Аль-Каида».

Как сообщается, бомба была заложена в автомобиле, припаркованном в гараже за пределами объектов, принадлежащих к организации Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), сказал Осман.

Как известно, боевики часто проводят подобные нападения в столице Сомали, пытаясь таким образом свергнуть правительство, поддерживаемое Западом.