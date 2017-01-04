Иран допустил Газпром к участию в тендере по нефтегазовым проектам

Иран квалифицировал 29 международных нефтяных компаний для участия в раунде тендеров по нефтегазовым проектам. Среди квалифицированных претендентов — российская компания «Газпром», сообщает Национальная иранская нефтяная компания (NIOC).

Кроме того, в список вошли французская Total, англо-голландская Shell, итальянская Eni, ​ряд азиатских игроков, таких как CNPC, Inpex, KOGAS и Petronas.

Большинство компаний были вовлечены в промышленные проекты Ирана до того, как США наложили на страну санкции в 2011 году, отмечается в пресс-релизе компании.​Среди крупных «новичков» — немецкая Wintershall, датская Maersk, норвежская DNO, испанская CEPSA.

Как сообщает компания, договоры будут заключены по новому формату (раньше они заключались на условиях buy back (возврата инвестиций. — РБК)) — совместные предприятия будут работать на условиях раздела продукции.

NIOC сообщает, что все сделки будут заключаться в новом формате. Вместо ранее принятого формата, когда сделки заключались на условиях возврата инвестиций (buy back), компания собирается создавать совместные предприятия с международными игроками, которые будут работать на условиях раздела продукции. А различные ​этапы проекта, такие как разведка, обустройство и добыча, теперь будут предложены претендентам в интегрированном пакете, отмечает NIOC.

Иран планирует представить на тендер 52 углеводородных месторождения (29 нефтяных и 23 газовых) и 18 разведочных блоков. Из общего количества выставляемых месторождений восемь нефтяных и восемь газовых расположено на шельфе.