Последнее обновление: 04.01.2017 15:45

В Беларуси повышена тарифная ставка первого разряда

В Беларуси с 1 января 2017 года тарифная ставка первого разряда для оплаты труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций, повышена до 31 рубля.

Согласно постановлению Совета министров №1115 от 30 декабря 2016 года, также предусмотрено, что с 1 января 2017 года действуют ежемесячные дифференцированные доплаты работникам бюджетных организаций, тарифицируемых 1-17 разрядами, в размерахr8,6-5,7 рубля.

Министерству труда и социальной защиты поручено установить размеры ежемесячных дифференцированных доплат.

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