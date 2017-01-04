В Беларуси повышена тарифная ставка первого разряда

В Беларуси с 1 января 2017 года тарифная ставка первого разряда для оплаты труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций, повышена до 31 рубля.

Согласно постановлению Совета министров №1115 от 30 декабря 2016 года, также предусмотрено, что с 1 января 2017 года действуют ежемесячные дифференцированные доплаты работникам бюджетных организаций, тарифицируемых 1-17 разрядами, в размерахr8,6-5,7 рубля.

Министерству труда и социальной защиты поручено установить размеры ежемесячных дифференцированных доплат.