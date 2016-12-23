Совмин утвердил национальный план действий по развитию "зеленой" экономики до 2020 года

Совет министров постановлением № 1061 от 21 декабря 2016 года утвердил национальный план действий по развитию "зеленой" экономики до 2020 года, сообщила пресс-служба правительства.

"Стратегической целью реализации национального плана является повышение качества жизни населения на основе роста конкурентоспособности экономики, привлечения инвестиций и инновационного развития", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Согласно информации, приоритетными направлениями развития "зеленой" экономики в стране являются развитие электротранспорта (инфраструктуры) и городской мобильности, реализация концепции "умных" городов, развитие строительства энергоэффективных жилых домов и повышение энергоэффективности жилищного фонда, снижение энергоемкости валового внутреннего продукта, повышение энергоэффективности. В числе приоритетов также повышение потенциала использования возобновляемых источников энергии, создание условий для производства органической продукции, устойчивое потребление и производство, а также развитие экологического туризма.

Реализацию мероприятий национального плана предполагается осуществлять в рамках выполнения государственных программ на 2016-2020 годы в пределах предусмотренного финансирования, а также путем привлечения внебюджетных средств и иностранных финансовых ресурсов и иных источников.

"Зеленая" экономика - модель организации экономики, направленная на достижение целей социально-экономического развития при существенном сокращении экологических рисков и темпов деградации окружающей среды.