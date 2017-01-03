Международные стандарты финансовой отчетности вводятся в Беларуси с 1 января

Международные стандарты финансовой отчетности вводятся в Беларуси.

Согласно постановлению Совмина и Нацбанка №1119/35 от 30 декабря 2016 года, с 1 января 2017 года на территории Беларуси в качестве технических нормативных правовых актов вводятся Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» и Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 16 «Аренда».

"Вводятся следующие документы стандартов финотчетности: «Учет приобретений долей участия в совместных операциях (Поправки к Международному стандарту финансовой отчетности (IFRS) 11)», «Разъяснение допустимых методов амортизации (Поправки к Международному стандарту финансовой отчетности (IAS) 16 и Международному стандарту финансовой отчетности (IAS) 38)», «Сельское хозяйство: плодовые культуры (Поправки к Международному стандарту финансовой отчетности (IAS) 16 и Международному стандарту финансовой отчетности (IAS) 41)», «Метод долевого участия в отдельной финансовой отчетности (Поправки к Международному стандарту финансовой отчетности (IAS) 27)» и другие", - сообщает сайт правительства.