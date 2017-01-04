Последнее обновление: 04.01.2017 15:45

Япония планирует учения на случай ракетной атаки со стороны КНДР

Япония запланировала на март проведение учений по эвакуации населения в случае ракетно-ядерного удара со стороны КНДР.

По данным газеты Nikkei, города, участвующие в мероприятиях, будут отобраны правительством в январе.

В ходе учений, как ожидается, будет использована система J-Alert, разработанная для экстренного оповещения жителей страны о различных угрозах. Сообщения будут приходить японцам на мобильные телефоны, а также распространяться через громкоговорители на улицах. После предупреждения жители страны должны будут спрятаться в подземных укрытиях.

Газета напоминает, что за 2016 год Северная Корея произвела не менее 20 пусков баллистических ракет.

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