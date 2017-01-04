Индонезия разрывает военно-техническое сотрудничество с Австралией

Индонезия прекращает военно-техническое сотрудничество с Австралией из-за оскорбительных учебных материалов, которые были замечены на австралийской базе подготовки спецподразделений.

По информации The Guardian, индонезийские военные спецподразделения "Копассус", которые прибыли для совместных учений сил специальных операций на австралийскую базу в Перти, были оскорблены экспозиционными материалами, которые якобы унижают принципы мирного сосуществования(Pancasila), которые лежат в основе индонезийской модели построения общества.

Что именно считают оскорбительным индонезийские инструкторы - неизвестно, однако до принятия решения о демонтаже этих материалов сотрудничество приостановлено.

Представитель вооруженных сил Индонезии генерал-майор Вуриянто подтвердил, что решение о прекращении сотрудничества вступает в силу немедленно, однако допустил, что сотрудничество может быть обновлено после решения технических вопросов.

Обострение политической риторики между странами произошло впервые после конфликта в 2013 году, когда стало понятно, что австралийские разведслужбы прослушивали телефонные звонки тогдашнего президента Индонезии Сусило Бамбанга Юдхойоно, его супруги и других высокопоставленных должностных лиц государства.