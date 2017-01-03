Последнее обновление: 03.01.2017 17:27

Литва считает милитаризацию Калининграда вызовом для НАТО

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс считает наращивание Россией военного потенциала в Калининградской области вызовом для Альянса.

Об этом он заявил в интервью британской газете The Times, сообщает МИД Литвы на своей странице в Твиттере.

«Российское военное хулиганство и наращивание военного потенциала в Калининграде является вызовом для НАТО», – подчеркнул Линкявичюс.

Ранее в Литве заявляли, что новыми береговыми ракетными комплексами в Калининградской области Россия пытается ограничить приход в страны Балтии кораблей союзников по НАТО.

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