Последнее обновление: 03.01.2017 17:27

Российский контр-адмирал сделал Филиппинам "заманчивое предложение"

Два корабля военно-морского флота во вторник прибыли в Манилу с "визитом доброй воли" на фоне шагов президента Филиппин Родриго Дутерте по укреплению связей с Москвой и возможной сделки по оружию. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заместителя командира российского Тихоокеанского флота контр-адмирала Эдуарда Михайлова.

"Вы можете выбрать ... сотрудничать с Соединенными Штатами Америки или сотрудничать с Россией, но с нашей стороны мы можем помочь вам во всем, что вам нужно", - подчеркнул Михайлов после церемонии поздравления.

По его словам, широкий спектр оборудование был доставлен на противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" и морской танкер "Борис Бутома" с целью демонстрации филиппинским военным во время пятидневного визита.

Это уже третий подобный визит России на Филиппины, однако первый за время президентства Дутерте. Российские корабли также совершали вояжи на Филиппины в январе 2012 года и мае 2016 года.

Ранее сообщалось, что президенту Филиппин Родриго Дутерте может грозить импичмент после его признаний в убийствах подозреваемых в наркоторговле, когда тот занимал пост мэра города Давао.

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