Беларусь подписала соглашения о финансировании программ трансграничного сотрудничества ЕС

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей от имени правительства подписал соглашения о финансировании программ трансграничного сотрудничества ЕС «Латвия-Литва-Беларусь» и «Польша-Беларусь-Украина» по линии Европейского инструмента соседства на 2014-2020 годы.

"Подписание соглашений создает правовую основу для участия Беларуси в реализации указанных программ, которые направлены на поддержку сотрудничества между странами-участницами и их сопредельными территориями в таких областях, как управление государственной границей, борьба с трансграничной преступностью, совместное реагирование на чрезвычайные ситуации, защита окружающей среды, поддержка предпринимательства, развитие туризма, здравоохранения и социальных услуг, охрана культурно-исторического наследия, стимулирование межкультурных связей и контактов между людьми",- говорится в сообщении МИДа.

Совокупный бюджет обеих программ превышает 280 млн. евро, которые будут выделяться на проектную деятельность в странах-участницах на конкурсной основе. При этом более 20 млн. евро из указанных средств зарезервировано на внеконкурсную реализацию в Беларуси крупномасштабных проектов по развитию приграничной инфраструктуры, включая модернизацию пограничных пунктов пропуска, совершенствование технических систем охраны границы и реконструкцию подъездных путей.

Соглашения о финансировании полностью вступят в силу после их ратификации Беларусью в 2017 году.