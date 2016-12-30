Украина подготовила иск против России из-за договора о дружбе

Украина подготовила иск в международный суд против России из-за нарушения договора о дружбе. Об этом в интервью агентству «Укринформ» заявил замминистра иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

По словам Пристайко, в договоре о дружбе написано, что Россия «уважает территориальную целостность и нерушимость существующих границ».

«Сейчас мы берем эту статью и несем в международный суд. Мы в течение года готовили соответствующий иск, теперь эта подготовка закончилась», - отметил замминистра. Он также добавил, что Россия не выполняет данный пункт договора, поэтому ее есть «за что судить».

В октябре стало известно, что Россия не намерена денонсировать Большой договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между с Украиной, подписанный в 1997 году. Об этом сообщали «Известия» со ссылкой на имеющийся в распоряжении издания ответ главы МИД России Сергея Лаврова депутатам Госдумы. Собеседник издания называл инициативу о денонсации договора «не вполне обоснованной».

В договоре о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной был закреплен принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга. Договор был принят в мае 1997 года, а в конце 2008 года автоматически продлен.