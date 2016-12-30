ФБР обвинило российские спецслужбы в предвыборных кибератаках

Федеральное бюро расследований США в четверг открыто обвинило российские спецслужбы во вмешательстве в президентские выборы 2016 года, опубликовав самый исчерпывающий на данный момент доклад, включающий образцы вредоносного компьютерного кода, который, согласно ФБР, использовался в масштабной хакерской кампании.

Начиная с середины 2015 года, Федеральная служба безопасности России отправила вредоносную ссылку более чем 1.000 получателей, в том числе в правительстве США, говорится в 13-страничном докладе ФБР, составленном совместно с Министерством национальной безопасности (bit.ly/2iuT8cp).

Хотя Министерство национальной безопасности и Управление директора Национальной разведки США ранее заявляли, что за кибератаками во время осенней предвыборной кампании стояла Россия, доклад - первый детальный технический анализ, составленный правительством, и первое официальное заявление ФБР.

Россия отрицает обвинения в хакерских атаках.

ФБР обнародовало свой отчет в тот же день, когда президент США Барак Обама объявил о серии ответных мер, включающих высылку из страны 35 российских дипломатов и санкции в отношении ФСБ и ГРУ. Кремль осудил санкции, назвав их противозаконными и пообещав "адекватный" ответ.

Согласно докладу ФБР, атакам ФСБ подвергся в том числе Национальный комитет Демократической партии США, который в начале 2016 года также атаковала российская внешняя разведка ГРУ.

Доклад в целом подтверждает данные частных фирм, таких как CrowdStrike, которые расследовали кибератаки на сервер демократов и другие структуры, и предваряет более подробную оценку, которую, согласно распоряжению Обамы, американское разведсообщество должно завершить до его ухода с поста в январе, сказал источник, знакомый с ситуацией.

Значительная часть информации, содержащейся в докладе, уже была известна, сказал источник, отметив то, как сложно публиковать данные об исполнителе кибератак, не раскрывая конфиденциальных источников и методов, используемых правительством.

В рамках ознаменовавшейся ожесточенной борьбой предвыборной кампании утечка электронной переписки демократов спровоцировала трудности для кандидата от партии Хиллари Клинтон. После ее поражения демократы обвинили Россию. Республиканец Дональд Трамп в то же время выразил сомнения относительно того, кто же действительно виновен в кибератаках.

"Нашей стране пора переключиться на более масштабные и достойные вещи", - заявил Трамп в четверг.

Трамп хвалил президента России Владимира Путина, выбрал на ключевые посты в администрации кандидатов, которые считаются дружелюбно настроенными к Москве, и отверг оценку кибератак спецслужбами.

ФБР сообщило, что хакеры получили доступ и похитили важную информацию, включая электронные письма, "которые, скорее всего, привели к утечке информации от многочисленных высокопоставленных членов партии".

В отчете не названы организации, подвергшиеся атаке, и не упоминается о предыдущих выводах Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и ФБР, которые, согласно американским чиновникам, установили, что Россия пыталась вмешаться в выборы, чтобы помочь Трампу одержать победу над Клинтон.