МИД Литвы вручил ноту Беларуси из-за инцидента на БелАЭС

Министерство иностранных дел Литвы вручило ноту послу Беларуси Александру Королю в связи с инцидентом на БелАЭС, связанным с корпусом реактора. Об этом сообщается на сайте литовского внешнеполитического ведомства.

Инцидент произошел 26 декабря. Как сообщалось на сайте Белорусской АЭС, во время «маневровых операций» на станции Славное Белорусской железной дороги корпус реактора «незначительно» коснулся опоры контактной сети. В сообщении указано, что корпус реактора находился в защитном металлическом транспортном кожухе. Повреждений на корпусе реактора не выявлено.

В литовском МИДе призвали Беларусь провести расследование инцидента и проинформировать Вильнюс и Международное агентство по атомной энергии о его результатах.

Ранее литовский МИД вручал ноту Минску 5 мая, после того как стало известно о возможном обрушении конструкций на Островецкой атомной электростанции, которая строится в Белоруссии в 50 км от Вильнюса. Вильнюс потребовал объяснений этого инцидента и «прочих возможных происшествий, случившихся до этого». Как рассказал belsat.eu один из работников предприятия, в середине апреля обвалилась часть опорной конструкции между двумя реакторами. Он отметил, что это произошло из-за того, что рабочие залили слишком много бетона по приказу руководства.