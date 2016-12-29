Последнее обновление: 29.12.2016 17:26

Анатолий Лаппо назначен председателем Госпогранкомитета

Лукашенко 29 декабря назначил Анатолия Лаппо председателем Государственного пограничного комитета.

По словам Лукашенко, во время усиленной охраны границ ведомство не должно оставаться без хозяина. Особенно в преддверии новогодних праздников, которые считаются тяжелой порой для пограничных застав.

Особое внимание было обращено на оптимизацию ведомства.

«Вы знаете, что надо оставить, что убрать. Надо все оптимизировать. Все, что вы сэкономите, останется у вас - никто не заберет. Но самое главное - это надлежащее исполнение долга пограничника. Он никому ничего не прощает, он не должен прощать. Только вам позволено ходить по последнему метру земли, больше никого там нет. И вы должны по этому последнему метру нашей родной Беларуси достойно ходить, охраняя и оберегая ее», - подчеркнул Александр Лукашенко.

Он отметил, что допускать нарушений государственной границы непозволительно.

«Вы вооруженные люди, вы должны защищать ее как следует. Вы должны защитить Отечество на последнем метре нашей земли. Вот ваша главная задача, - поручил Глава государства. - И соответственно подбирайте для этого пограничников. Не забывайте: несмотря на то, что вы пограничники, вы часть Вооруженных Сил. Вы должны быть больше подготовлены, чем армия, как спецназовцы».

Лукашенко также отметил заслуги работавшего на разных государственных должностях Леонида Мальцева: «Мы же Мальцева не выгоняем. Он отдал очень много стране. Его надо всегда использовать для дела».

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