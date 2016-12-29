Последнее обновление: 29.12.2016 17:26

Советник Путина призвал готовиться к отключению России от мирового интернета

Россия должна быть готова к тому, что в случае ухудшение отношений с Западом страна будет отрезана от "мирового интернета". Такое мнение в интервью телеканалу RT высказал советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко.

«Высока вероятность тектонических сдвигов в наших отношениях с Западом в сторону ухудшения», - заявил Клименко.

«Наша страна должна быть готова к тому, что ее отключат от мирового интернета», - добавил он.

Клименко напомнил, что "западные партнеры" не так давно отключили от работы сервисов Google и Microsoft полуостров Крым.

«Важно, чтобы в России продолжали работать электронная почта, телеграф, телефон, социальные сети. Критическая инфраструктура, включая копию доменной зоны, должна находиться на нашей территории, чтобы никто не мог отключить. Регулирование обычных пользователей этот закон не затрагивает», - подчеркнул Клименко.

«Поэтому перед нами стоит задача - отрегулировать российский сегмент интернета, чтобы защититься от подобных сценариев», - сказал он.

Ранее в ноябре Минкомсвязь разработала законопроект по контролю над всей инфраструктурой российского интернета.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Ноябрь 2016
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Декабрь 2016
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
В мире
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование