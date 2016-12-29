Советник Путина призвал готовиться к отключению России от мирового интернета

Россия должна быть готова к тому, что в случае ухудшение отношений с Западом страна будет отрезана от "мирового интернета". Такое мнение в интервью телеканалу RT высказал советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко.

«Высока вероятность тектонических сдвигов в наших отношениях с Западом в сторону ухудшения», - заявил Клименко.

«Наша страна должна быть готова к тому, что ее отключат от мирового интернета», - добавил он.

Клименко напомнил, что "западные партнеры" не так давно отключили от работы сервисов Google и Microsoft полуостров Крым.

«Важно, чтобы в России продолжали работать электронная почта, телеграф, телефон, социальные сети. Критическая инфраструктура, включая копию доменной зоны, должна находиться на нашей территории, чтобы никто не мог отключить. Регулирование обычных пользователей этот закон не затрагивает», - подчеркнул Клименко.

«Поэтому перед нами стоит задача - отрегулировать российский сегмент интернета, чтобы защититься от подобных сценариев», - сказал он.

Ранее в ноябре Минкомсвязь разработала законопроект по контролю над всей инфраструктурой российского интернета.