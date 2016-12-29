Президент Филиппин грозит сбрасывать коррумпированных чиновников с вертолета

Президент Филиппин Родриго Дутерте пригрозил сбрасывать коррумпированных чиновников с вертолета, сказав, что уже так делал и без колебаний поступит так вновь.

Лидер страны, бывший прокурор, известный крутым нравом, сказал, что однажды уже сбросил с вертолета мужчину, подозреваемого в изнасиловании и убийстве.

"Если вы коррупционер, я доставлю вас вертолетом в Манилу и выкину вас. Я уже это делал, почему бы не сделать снова?",- сказал Дутерте, выступая во вторник перед жертвами тайфуна, ударившего по Филиппинам на Рождество. Запись выступления размещена на видеоканале президентской администрации.

Выступление Дутерте появилось спустя несколько недель после того, как он признался в убийствах подозреваемых в совершении преступлений людей, которые совершил, патрулируя улицы города Давао, мэром которого являлся.

По словам Дутерте, убийства были частью законных полицейских операций. Некоторые сенаторы в ответ на признания президента пригрозили ему импичментом.

Кроме того, Дутерте сказал, что шестерым арестованным в столице страны на прошлой неделе после обнаружения более полутонны метамфетамина повезло, что его не было в городе.

Не ясно, когда и где произошел инцидент с вертолетом, о котором говорил Дутерте. Пресс-секретарь президента Эрнесто Абелла предположил, что это всего лишь выдумка.

"Скажем, это "городская легенда"",- сказал Абелла журналистам, не вдаваясь в детали.

Верховный комиссар ООН по правам человека призвал расследовать заявления Дутерте об убийстве людей. Лидер Филиппин отреагировал на призыв на прошлой неделе, назвав комиссара "тупым" и посоветовав ему вернуться в школу.