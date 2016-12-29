Польша направила ноту России из-за записей Ту-154 Качиньского

Министерство иностранных дел Польши направило российскому правительству ноту с требованием немедленно предоставить фрагменты записей разговора пилотов с бортовых самописцев Ту-154, при крушении которого под Смоленском в 2010 году погиб президент Лех Качиньский. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте польского МИД.

Как следует из документа, нота была направлена 27 декабря и связана с заявлением президента России Владимира Путина, который в ходе пресс-конференции рассказал, что лично читал переговоры пилота и зашедшего в кабину человека из охраны погибшего президента, который, по словам российского лидера, потребовал совершить экстренную посадку. Пилот на это ответил отказом, однако его собеседник подчеркнул, что посадку необходимо совершить в любом случае.

Накануне, 18 декабря, посольство России в Польше опровергло существование ранее неизвестной общественности стенограммы записи переговоров из кабины пилотов разбившегося под Смоленском в 2010 году самолета, на котором летел глава Польши Лех Качиньский.

«Существуют лишь те записи, которые имелись в распоряжении и МАК, и польской Комиссии во время расследования катастрофы», — говорится в сообщении российского посольства.

Ранее, 24 декабря, Минобороны Польши потребовало от Москвы немедленной передачи записей разговоров в кабине пилотов Ту-154, о которых ранее не знали польские власти. В силовом ведомстве подчеркнули, что записи, о которых рассказывал Путин в ходе своей пресс-конференции, «представляют собой совершенно ложное представление о ходе событий, которые привели к смоленской трагедии».

Самолет Ту-154 с президентом Польши Лехом Качиньским на борту разбился в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. В салоне лайнера находились 96 человек, все они погибли. Согласно заключению Межгосударственного авиационного комитета (МАК), причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром, которое было принято под давлением в условиях плохой видимости.