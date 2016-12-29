РФ, Турция и Иран хотят разделить Сирию на зоны влияния

Сирия должна быть разделена на неофициальные зоны влияния региональных сил, а Башар Асад - остаться у власти как минимум на несколько лет в рамках проекта соглашения между Россией, Турцией и Ираном, сообщили источники.

Подобная договоренность сделает возможным существование региональных автономий внутри федерации, контролируемой алавитами, к которым принадлежит Асад, и пока находится в зачаточном состоянии, может измениться и потребует поддержки сирийского лидера и повстанцев, а в конечном счете - стран Персидского залива и США, сказали источники, знакомые с позицией России.

По словам Андрея Кортунова, генерального директора Российского совета по международным делам, наблюдается движение в сторону компромисса, несмотря на то, что окончательной договоренности достичь будет трудно.

В рамках соглашения между тремя странами, полномочия Асада могут быть урезаны, сказали несколько источников. Россия и Турция позволят ему остаться у власти до следующих президентских выборов, а затем он передаст пост менее противоречивому алавитскому кандидату.

В этом еще предстоит убедить Иран, сказали источники. Но Асад в конце концов в любом случае уйдет, сохранив репутацию и получив гарантии для себя и своей семьи.

Есть несколько потенциальных преемников Асада, сказал Кортунов, не называя имен.

Никто не думает, что можно легко и быстро достигнуть всеобъемлющего сирийского мирного договора, которого многие годы не может добиться мировое сообщество, или что ему гарантирован успех. Однако ясно, что президент России Владимир Путин хочет сыграть решающую роль в попытке согласовать мирное урегулирование конфликта, сначала с Турцией и Ираном.

Это должно поддержать его риторику о том, что Россия возвращает себе статус сверхдержавы и серьезного игрока на Ближнем Востоке.

"Для них станет большим выигрышем, если они смогут показать, что они на передовой меняют мир", - сказал Reuters Тони Брентон, бывший посол Великобритании в Москве.

"Мы все привыкли к тому, что это делают США, и фактически забыли, что Россия раньше играла на том же уровне".

ЗАКУЛИСНЫЕ СДЕЛКИ

Если Россия сумеет добиться своего, новые мирные переговоры между сирийским правительством и оппозицией начнутся в середине января в Астане, столице Казахстана, который является близким союзником Москвы.

Предполагается, что эти переговоры будут проводиться отдельно от других переговоров, в которых посредником выступает ООН, и в них не будут участвовать США.

Это вызывает раздражение у некоторых в Вашингтоне

"Эта страна, которая по сути имеет экономику, сопоставимую по размеру с испанской, а именно Россия, расхаживает тут и ведет себя так, будто знает, что делает", - сказал один американский чиновник, отказавшийся быть названным из-за деликатности темы.

"Я не думаю, что турки и россияне смогут сделать это (проведение политических переговоров) без нас".

Главы внешнеполитических и оборонных ведомств России, Турции и Ирана встретились в Москве 20 декабря и приняли декларацию, устанавливающую принципы, на которых должно основываться любое соглашение в Сирии

По словам российских источников, первым шагом должно стать достижение общенационального перемирия, а затем начало переговоров.

Попытка трех стран содействовать установлению мира на первый взгляд кажется странной.

Иран, верный союзник Асада, предоставляет в помощь сирийскому президенту ополченцев, Россия осуществляет воздушные удары, а Турция оказывает поддержку повстанцам, выступающим против Асада.

Путин заключил ряд закулисных договоренностей со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы облегчить путь к возможному соглашению, говорят несколько источников, знакомых с ситуацией.

По их словам, Москва смогла убедить Иран поверить в идею трехстороннего сотрудничества для содействия миру, заставив Турцию отказаться от своих требований немедленной отставки Асада.

"Нашим приоритетом является не уход Асада, а победа над терроризмом", - сказал на условиях анонимности один высокопоставленный турецкий правительственный чиновник.

"Это не означает, что мы одобряем Асада. Но мы пришли к согласию. Когда "Исламское государство" будет уничтожено, Россия может оказать Турции поддержку в Сирии, с тем чтобы покончить с PПК (Рабочей партией Курдистана)".

Турция рассматривает Курдские Отряды народной самообороны (YPG) и их политическое крыло "Демократический союз" в качестве ответвлений объявленной вне закона PПК, которую власти винят в продолжающемся несколько десятилетий мятеже на юго-востоке страны, преимущественно населенном курдами.

"Конечно, у нас есть разногласия с Ираном, - сказал тот же турецкий чиновник. - Мы по-разному смотрим на некоторые вопросы, но мы придем к согласию для разрешения общих проблем".

Глава Центра турецко-российских исследований Айдын Сезер заявил, что Турция сейчас "полностью отказалась от вопроса смены режима" в Сирии.

Общественность Турции тем не менее решительно настроена против Асада, и министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил в среду, что политического перехода при Асаде быть не может.

Брентон, бывший британский посол, отметил, что Москва и Анкара заключили сделку, поскольку России требовалась Турция, чтобы вывести оппозицию из Алеппо и сесть за стол переговоров.

"Основной интерес турок и их опасения связаны с тем, чтобы внутри Сирии не возникло автономного Курдистана, что будет иметь прямые последствия дня них", - сказал он.

В августе Турция застала врасплох США и других союзников, начав на сирийской территории широкомасштабное наступление под названием "Щит Евфрата" в стремлении отогнать от своей границы как боевиков "Исламского государства", так и курдское ополчение, которое Америка рассматривает как партнеров.

РЕАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Смещение позиций Москвы и Анкары провоцирует реальная политика, основанная на практических соображениях, а не на идеологии. Россия не хочет погрязнуть в затяжной войне и стремится сохранить целостность Сирии и оставить ее своим союзником.

Турция хочет неформального контроля над территорией на севере Сирии, создав там безопасную зону для размещения беженцев, базу для выступающей против Асада оппозиции и защиту от влияния курдов.

Значение имеет и судьба Эль-Баба, контролируемого "Исламским государством" города, расположенного примерно в 40 километрах к северо-востоку от Алеппо. Эрдоган хочет, чтобы поддерживаемые Турцией повстанцы взяли город, предотвратив его захват курдскими ополченцами.

Согласно нескольким источникам, Анкара и Москва договорились о том, что повстанцы могут покинуть Алеппо, чтобы помочь взять Эль-Баб.

Круг интересов Ирана очертить труднее, но Али Акбар Велаяти, главный советник иранского верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, сказал, что падение Алеппо может многое изменить в регионе.

Помогая Асаду вернуть Алеппо, Иран получил наземный коридор, соединяющий Тегеран с Бейрутом и позволяющий ему отправлять оружие ливанскому движению "Хезболла".

Российские и западные дипломатические источники сказали, что Иран будет настаивать на сохранении этого коридора и на том, что Асад пока должен остаться у власти. Если он все же уйдет в отставку, Тегеран захочет, чтобы его сменил другой представитель алавитов, которых Иран считает наиболее близкими к шиитам.

Тегеран может стать главным препятствием на пути к широкой договоренности.

Министр обороны Ирана Хосейн Дехган ранее сказал, что Саудовская Аравия не должна участвовать в переговорах из-за ее позиции относительно Асада: Эр-Рияд призывает к отставке сирийского лидера.

Многие не верят в перспективы заключения широкого соглашения.

Деннис Росс, который был советником президентов США как от Демократической, так и от Республиканской партии, а теперь работает в Вашингтонском институте ближневосточной политики, не считает, что подобная договоренность приведет к миру в Сирии.

"Я сомневаюсь, что это положит конец войне в Сирии даже после Алеппо, - сказал Росс Reuters. - Присутствие Асада останется источником конфликта с оппозицией".