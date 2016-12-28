В Берлине задержан сообщник въехавшего в толпу террориста

Полиция Берлина Германии задержала предполагаемого сообщника Аниса Амри — террориста, который 19 декабря направил грузовик на посетителей рождественского рынка в столице Германии, сообщает Spiegel Online со ссылкой на источники в силовых структурах.

По данным издания, полицией задержан 40-летний гражданин Туниса, проживающий в Берлине. Полиция Берлина отказалась комментировать эту информацию, а Федеральная прокуратура Германии пообещала созвать по этому поводу пресс-конференцию.

Грузовик, груженный стальными балками, врезался в толпу людей на рождественском рынке в центре Берлина 19 декабря. За рулем грузовика был нелегальный иммигрант из Туниса Анис Амри, который за несколько месяцев до теракта попал под наблюдение немецких спецслужб как «подозреваемый в связях с ИГ».

Через несколько дней, 23 декабря, он был убит в Милане в ходе перестрелки с полицейскими.