Последнее обновление: 28.12.2016 17:40

В Берлине задержан сообщник въехавшего в толпу террориста

Полиция Берлина Германии задержала предполагаемого сообщника Аниса Амри — террориста, который 19 декабря направил грузовик на посетителей рождественского рынка в столице Германии, сообщает Spiegel Online со ссылкой на источники в силовых структурах.

По данным издания, полицией задержан 40-летний гражданин Туниса, проживающий в Берлине. Полиция Берлина отказалась комментировать эту информацию, а Федеральная прокуратура Германии пообещала созвать по этому поводу пресс-конференцию.

Грузовик, груженный стальными балками, врезался в толпу людей на рождественском рынке в центре Берлина 19 декабря. За рулем грузовика был нелегальный иммигрант из Туниса Анис Амри, который за несколько месяцев до теракта попал под наблюдение немецких спецслужб как «подозреваемый в связях с ИГ».

Через несколько дней, 23 декабря, он был убит в Милане в ходе перестрелки с полицейскими.

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