Последнее обновление: 23.12.2016 12:26

Теракт в Берлине: полиция нашла в грузовике отпечатки пальцев

В грузовике, который въехал в толпу людей во время ярмарки в Берлине, обнаружили отпечатки гражданина Туниса.

Именно его полиция подозревает в осуществлении теракта, пишет Reuters.

Следствие предполагает, что именно мигрант Анис Амри находился за рулем грузовика, который убил 12 человек.

"Мы можем сообщить сегодня, что мы имеем новую информацию о том, что подозреваемый с большой долей вероятности, действительно является виновным... В кабине водителя были найдены отпечатки пальцев и есть дополнительные доказательства того, что подтверждающие это", – заявил журналистам министр внутренних дел Томас де Мезьер.

Кроме того, пресс-секретарь федерального прокурора Фрауке Кохлер подтвердила журналистам: "На данный момент в расследовании, мы предполагаем, что Анис Амри вел грузовик". По ее словам, накануне полиция провела обыски в нескольких городах Германии, но не произвела никаких арестов.

Как сообщалось, 19 декабря фура въехала в толпу посетителей Рождественского базара в районе Курфюрстендам. На месте погибли 9 человек, к утру вторника их число достигло 12. Ранены и доставлены в больницу 48 человек.

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