В Германии задержали двух подозреваемых в подготовке нападения на ТЦ

В немецком Дуйсбурге задержали двух братьев, которых подозревают в подготовке нападения на торговый центр в Оберхаузене. Об этом в ночь на пятницу, 23

"Двух братьев, родом из Косово, подозревают в подготовке нападения на торговый центр CentrO в Оберхаузене в той же федеральной земле. Подозреваемым 31 и 28 лет", - говорится в сообщении немецких правоохранительных органах, которое информирует Deutsche Welle.

Отмечается, что сейчас продолжается расследование относительно того, насколько далеко они продвинулись в подготовке возможных терактов и могли ли к этому быть причастны другие лица, заявили в полиции.

Вечером накануне, 22 декабря, дополнительные подразделения полиции из соседнего Эссена были переброшены в обергаузенский торговый центр CentrO и на прилегающий к нему рождественский рынок. Полицейские в форме и в гражданской одежде патрулировали территорию этих объектов и улицы неподалеку.