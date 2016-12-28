СМИ узнали о подготовке Францией и Британией санкций против Сирии

Проект резолюции Совета Безопасности ООН, подготовленный Францией и Британией, предполагает введение санкций против одиннадцати сирийцев и десяти сирийских организаций и компаний, предположительно имеющих отношение к применению химического оружия в стране, сообщает Associated Press со ссылкой на текст документа.

Это решение, поясняет AP, было принято после ряда совместных расследований ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которые пришли к выводу, что сирийское правительство несет ответственность по крайней мере за три случая применения химического оружия, а запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» — как минимум за один случай применения иприта.

В российском МИДе тогда выступили против политизации случаев расследования химических атак в Сирии, а постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин заявил, что доказательств, собранных ООН, недостаточно, чтобы выносить обвинения против сирийского правительства.

По данным AP, в тексте резолюции Совбеза ООН также содержится призыв к введению запрета на поставки вертолетов сирийскому правительству, которые, как считают следователи, использовались для сбрасывания бочковых бомб с отравляющими веществами на населенные пункты в Сирии.

Ранее в декабре Великобритания, Германия, Италия, Канада, США и Франция призвали ООН ввести санкции против сторонников режима Башара Асада в Сирии, а также собрать доказательства нарушений.