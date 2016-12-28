Встреча комиссии контроля за сокращением глобальной нефтедобычи может состояться 13 января

Встреча комиссии по мониторингу за сокращением мировой добычи может состояться 13 января 2017 года в столице ОАЭ - Абу-Даби, сообщили Reuters три источника во вторник.

В комиссию, следящую за соблюдением нефтяного пакта, входят Россия, Оман, Алжир, Венесуэла и Кувейт, который будет председательствовать в ОПЕК в 2017 году. 10 декабря картель нефтеэкспортёров ОПЕК и некоторые не входящие в организацию страны договорились снизить добычу на полгода, начиная с января 2017-го на 1,8 миллиона баррелей.

Один из источников Reuters сказал, что министры энергетики Саудовской Аравии и Ирака, а также генсекретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо ожидаются на этой встрече.