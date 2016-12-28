Amazon назвала праздничный сезон 2016 год лучшим в истории

Amazon.com Inc сообщила, что поставила более 1 миллиарда товаров по всему миру в течение праздничного сезона, который ведущий онлайн-ритейлер назвал лучшим в истории.

Лидерами продаж стали умный голосовой помощник Amazon Echo и его уменьшенная версия Echo Dot сообщил в пресс-релизе глава глобального подразделения потребительских товаров Джефф Уилки.

"Несмотря на наши попытки и увеличение производства, с их наличием у нас по-прежнему проблемы", - сказал он.

Продажи устройств Echo в девять раз превысили показатель праздничного сезона прошлого года, сообщила компания. Amazon не раскрыла данные о сопоставимых продажах по сравнению с годом ранее.

Компания на данный момент предположительно продала около 4-5 миллионов устройств с установленным на Echo голосовым помощником, который отзывается на имя Алекса, в 2016 году, подсчитал аналитик Morningstar Р.Дж.Хоттови. Echo может выполнять различные команды, от воспроизведения музыки до включения ёлочных гирлянд.

Более 72 процентов клиентов Amazon совершали покупки с помощью мобильных устройств, сообщила компания.