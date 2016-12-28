США подготовили новый пакет санкций против России

Администрация Барака Обамы подготовила новые санкции против России, которые должны стать ответом на хакерские атаки, которые в Белом Доме расценивают как вмешательство в ход выборов президента США. Об этом со ссылкой на высокопоставленных чиновников Белого дома сообщает The Washington Post.

Новый пакет мер будет включать экономические санкции, дипломатические меры, а также ответные шаги в кибрепространстве, часть которых будет засекречена.

Объявить официально о вводимых ограничениях Белый дом планирует до конца недели.

Как считают в Вашингтоне, российские хакеры причастны, в числе прочего, к вскрытию и публикации внутренней переписки демократической партии, которая привела к поражению Хиллари Клинтон на выборах.

В декабре Барак Обама заявил о наличии "неопровержимых доказательств" того, что киберудар по шансам демократов в предвыборной гонке был осуществлен из России.

Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции эти обвинения отверг, заявив, что главное в этой ситуации не то, кто осуществил хакерскую атаку, а правдивость вскрытой таким образом информации.

Ввести новый санкционный пакет властям США непросто с юридической точки зрения, отмечает WaPo: указ Обамы от 2015 года дает президенту полномочия отвечать на кибератаки, осуществленные из-за рубежа, но не распространяется на случаи, связанные с избирательной системой.

В настоящий момент в Белом Доме работают над тем, чтобы изменить положения законодательства таким образом, чтобы будущему президенту Дональду Трампу было нелегко отменить новый санкционный пакет.

В качестве одного из вариантов рассматривается возможность объявить избирательную систему частью "критической инфраструктуры". Другой способ - четко определить термин «вмешательство в выборы» как новую угрозу.