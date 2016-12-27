Россия хочет нарастить присутствие военно-воздушных сил в Таджикистане

Россия ведет переговоры с Таджикистаном о наращивании группировки своей военной авиации в центральноазиатской стране и совместном использовании авиабазы, сказал посол России в Таджикистане во вторник.

Россия, на военной базе которой в Таджикистане дислоцированы около 7.000 военнослужащих, в прошлом году разместила на военном аэродроме Айни четыре вертолета, пишет Reuters.

Посол России Игорь Лякин-Фролов сообщил журналистам, что Москва обсуждает с Душанбе "совместное использование" авиабазы и расширение присутствия на ней своих ВВС, но не предоставил более детальной информации.

Бывшая советская республика граничит с Афганистаном; Запад и Россия рассматривают ее как возможный перевалочный пункт как для боевиков-исламистов, так и для контрабандистов наркотиков.

Риск распространения исламистского насилия в постсоветской Центральной Азии увеличился на фоне вывода основной группировки сил НАТО из Афганистана, отразившегося на ситуации с безопасностью в регионе.