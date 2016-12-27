Доллар в плюсе благодаря поиску выгодных сделок после праздничного затишья

Доллар укрепился по отношению к иене и евро во вторник, поскольку некоторые инвесторы вернулись на рынок после праздничного затишья в поисках выгодных сделок в последние несколько дней года.

К 8.30 евро к доллару подешевел на 0,13 процента до $1,0439 после роста до $1,0469.

К иене доллар повысился на 0,22 процента до 117,33 иены, в ходе предыдущих торгов просев до шестидневного минимума около 117,000 в ответ на небольшое снижение доходности гособлигаций США. Доходность 10-летних казначейских бондов отыграла снижение предыдущего дня, поддержав доллар.

Иена практически не отреагировала на данные об инфляции в Японии, согласно которым потребительские цены снизились девятый месяц подряд в годовом исчислении в ноябре.

Движение валют ограничено с учётом, что финансовые рынки Сиднея, Гонконга и Лондона остаются закрыты во вторник в связи с рождественскими праздниками.

Доллар достиг 10-месячного пика в 118,660 иены в середине месяца благодаря послевыборному ралли, в ходе которого валюта росла за счёт ожиданий, что повышение процентных ставок будет соответствовать экономическим стимулам избранного президента США Дональда Трампа.

После победы Трампа на выборах в ноябре доллар набрал свыше 10 процентов к иене, однако в последнее время сбавил обороты.

Некоторые участники рынка теперь ожидают более существенной понижательной коррекции доллара; давление на валюту оказало замедление роста доходности гособлигаций США и беспокойство, вызванное протекционистской риторикой Трампа.

"Политика Трампа направлена на инфляцию и укрепление валюты. Однако рост доллар будет значительной помехой для экономики США, вероятно, на завершающей стадии расширения", - написал Макото Нодзи из SMBC Nikko Securities.

Индекс доллара набрал 0,09 процента до 103,100, приблизившись к пику 14 лет в 103,650, достигнутому неделю назад.

Австралийский доллар снизился на 0,18 процента до $0,7182, вновь подобравшись к минимуму семи месяцев в $0,7160, пробитому неделей ранее из-за беспокойства о росте ВВП Китая.

Новозеландский доллар сбавил 0,23 процента до $0,6879. Валюта торговалась вблизи $0,6863, минимума почти семи месяцев, достигнутого в пятницу.

Доллар США также укрепился к фунту стерлингов, который просел на 0,21 процента до $1,2271 и находился недалеко от пробитого в пятницу минимума полутора месяцев в $1,2230.