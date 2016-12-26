Доллар снизился к иене после падения доходности госбондов США

Доллар снизился к иене в понедельник, опустившись после того, как доходность казначейских облигаций США упала на фоне смешанных экономических данных.

Торги были слабыми, поскольку многие ключевые рынки в понедельник закрыты в связи с празднованием Рождества.

К 8.32 доллар сбавил 0,2 процента к иене до 117,16. Евро торговался без резких колебаний на уровне $1,0451.

Доходность госбондов США отошла от пиков 27 месяцев, достигнутых в середине декабря, после того, как экономические данные, обнародованные в пятницу, указали на хорошие показатели рынка жилья и доверия потребителей, но также на замедление доходов домохозяйств.

"Валютному рынку, скорее всего, будет не хватать стимулов, поскольку ведущие рынки Азии, Европы и Северной Америки будут закрыты. При этом пара доллар/иена рискует опуститься ниже 117 на фоне опасений о протекционистской политике администрации Трампа", - сказал Масафуми Ямамото из Mizuho Securities в Токио.

Избранный президент США Дональд Трамп на прошлой неделе выбрал экономиста Питера Наварро, известного своей жесткой позицией в отношении Китая, главой нового совета по торговым вопросам при Белом доме.

Австралийский доллар прибавил 0,2 процента до $0,7193 после снижения до $0,7160 в пятницу - минимума с мая - на фоне сообщений в СМИ о том, что глава КНР Си Цзиньпин сказал, что рост ВВП страны необязательно должен достигать целевого уровня в 6,5 процента.

Австралия чувствительна к экономическим перспективам Китая - одного из основных торговых партнеров страны.