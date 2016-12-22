Доллар отступает в ожидании данных из США, евро настороже из-за Monte dei Paschi

Доллар потерял часть преимущества в четверг, отойдя от максимума 14 лет к корзине валют, поскольку инвесторы фиксировали прибыль перед выходом множества экономических данных.

Индекс доллара просел на 0,04 процента до 102,980 пункта к 8.57. Американская валюта ослабла, отойдя от максимальных с декабря 2002 года 103,65 пункта.

Тем не менее снижение доллара оказалось ограниченным, поскольку ФРС сигнализировала ускорение темпов повышения ставки в 2017 году, что отчасти основывается на ожиданиях ускоренного экономического роста при будущем президенте Дональде Трампе.

Хотя торговля, как ожидается, замедлится перед Рождеством, внимание рынка в краткосрочной перспективе будет направлено на экономические показатели США, в том числе пересмотренный ВВП за июль-сентябрь, заказы на товары длительного пользования в ноябре и еженедельное обращение за пособием по безработице.

"Рынок относительно спокоен, в праздничном настроении, однако если экономические данные США окажутся ниже ожиданий рынка, распродажа доллара может продолжиться",- сказал Кумико Исикава из Sony Financial Holdings.

Индекс доллара вырос более чем на пять процентов после выборов президента США 8 ноября, поскольку трейдеры ставят на увеличение бюджетных расходов при Трампе и рост инфляции.

Евро вырос на 0,12 процента до $1,0434, отскочив от $1,0352, минимального значения с января 2003 года.

Тем не менее единая европейская валюта может попасть под давление, в то время как инвесторы размышляют о будущем банка Monte dei Paschi di Siena, третьего крупнейшего кредитора Италии.

Отчаянная попытка старейшего в мире банка воплотить план спасения провалилась, что, по-видимому, делает неизбежным государственную помощь институту, сказали источники в среду.

Иена малоподвижна перед национальным праздником в пятницу. Доллар составил 117,70 иены, отойдя от максимума 10,5 месяцев в 118,66 иены, установленного на прошлой неделе.

Австралийский и новозеландский доллары держались вблизи минимумов семи месяцев к своему американскому собрату из-за укрепления доллара США и ожидания ускоренного подъёма ставок в 2017 году.