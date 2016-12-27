Курсы наличной валюты в банках Минска на 27 декабря 2016 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,003 рубля и составил 1,945 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,003 рубля и составил 1,951 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,004 рубля и составила 2,032 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,008 рубля и составила 2,039 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,19 рубля (вырос на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,2 рубля (не изменился).