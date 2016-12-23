Курсы наличной валюты в банках Минска на 23 декабря 2016 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,009 рубля и составил 1,946 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,009 рубля и составил 1,953 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,007 рубля и составила 2,033 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,006 рубля и составила 2,04 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,19 рубля (снизился на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,21 рубля (не изменился).