Последнее обновление: 26.12.2016 12:39

Курсы наличной валюты в банках Минска на 26 декабря 2016 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,002 рубля и составил 1,948 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,001 рубля и составил 1,954 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,003 рубля и составила 2,036 рубля, минимальная продажа выросла на 0,007 рубля и составила 2,047 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,18 рубля (снизился на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,2 рубля (снизился на 0,01 рубля).

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