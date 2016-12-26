Страны вне ОПЕК cократят добычу вдвое меньше плана - ВofA

Страны-участницы сделки по сокращению добычи нефти, скорее всего, не смогут в полной мере выполнить взятые на себя обязательства: не входящие в ОПЕК государства уменьшат производство "черного золота" почти вдвое меньше запланированного. Такой прогноз содержится в опубликованном в понедельник обзоре Bank of America Merill Lynch.

Как считают эксперты американского банка, вместо 558 тысяч баррелей в сутки сокращение добычи странами вне ОПЕК составит в лучшем случае 290 тысяч баррелей.

Лишь 4 страны из 11 подписавших соглашение предпримут реальные шаги по его выполнению - это Россия, Оман, Бахрейн и Бруней.

Мексика, Азербайджан, Экваториальная Гвинея, Судан и Южный Судан столкнутся с естественным снижением добычи из-за истощения месторождений и, вероятнее всего, не будут дополнительно глушить скважины.

Казахстан и Малайзия, скорее всего, не будут выполнять сделку вовсе - их добыча в лучшем случае останется неизменной, в худшем - будет зафиксирован небольшой рост, прогнозирует BofA.

Главным риском для сделки являются планы России увеличить экспорт. "Если российские поставки увеличатся на 200 тысяч баррелей в день, как запланировано, существенного снижения накопленных в мире запасов нефти может не произойти", - говорится в обзоре.

Пан отгрузки российской нефти на экспорт в 1 квартале предполагает рост поставок с 4,8 до 5 млн баррелей в сутки. Намерение увеличить экспорт подтвердил в понедельник замглавы Минэнерго РФ Кирилл Молодцов.

"В 2017 у нас будет небольшой плюс к этому году. Пропускные позволяют увеличить объемы экспорта, многое будет зависеть от механизма исполнения соглашений", - сказал министр (цитата по РИА Новости).

"Кредитная история" РФ по совместным с ОПЕК шагам на нефтяном рынке остается "сомнительной", напоминают в BofA: в 1998 и 2001 гг Москва провалила планы снижения добычи.

Впрочем, в 2017-м году шансы на исполнение соглашения выше: для российских властей важно не потерять лицо в преддверии выборов президента 2018 года, указывают аналитики.

По оценке BofA, если страны-экспортеры, подписавшие сделку об ограничении добычи, будут выполнять ее на 80%, для балансировки рынка потребуется год вместо 6 месяцев.

В этом случае, пишет finanz.ru, спрос на нефть по итогам 2017 года превысит предложение на 560 тысяч баррелей в сутки, а мировые запасы сократятся с 3,1 до 2,9 млрд баррелей.