Последнее обновление: 23.12.2016 15:17

СМИ сообщили об угоне самолета ливийских авиалиний со 118 пассажирами на борту

Неизвестные угнали самолет ливийских авиалиний со 118 пассажирами на борту, лайнер приземлился на Мальте

Неизвестные угнали пассажирский самолет A320 внутренних ливийских авиалиний. Лайнер с 111 пассажирами на борту и девятью членами экипажа уже приземлился в аэропорту Мальты. Об этом передает Times of Malta.

По данным издания, самолет авиакомпании Afriqiyah Airways следовал из Сабхи в столицу Ливии Триполи. Собеседники издания сообщают, что самолет захватил один человек, который вооружен гранатой. По некоторым данным, он готов отпустить захваченных пассажиров, если будут выполнены его требования. Суть требований пока не известна.

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат также сообщил в своем Twitter, что он проинформирован о возможном угоне самолета. Он заявил, что службы безопасности и спасатели задействованы для прояснения ситуации.

Лидер оппозиционной партии Мальты Симон Бассутил в Twitter написал, что он обеспокоен сложившейся ситуацией и взаимодействует с властями страны для спасения пассажиров.

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