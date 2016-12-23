Россия расширяет базу ВМФ в сирийском порту Тартус

Владимир Путин подписал распоряжение о подписании соглашения между РФ и Сирией о расширении территории пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота РФ в районе порта Тартус и заходах военных кораблей РФ в территориальное море, внутренние воды и порты Сирии, сообщается на сайте Кремля.

Положениями соглашения регулируются вопросы, касающиеся расширения территории пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в районе порта Тартус, развития и модернизации его инфраструктуры, а также определяется порядок захода военных кораблей России в территориальное море, внутренние воды и порты Сирийской Арабской Республики.

Кроме того, соглашением определяется статус личного состава пункта материально-технического обеспечения Военно-Морского Флота России, членов семей личного состава, а также компетентных органов Российской Стороны.