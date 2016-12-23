Глава МВД Италии подтвердил ликвидацию подозреваемого в теракте в Берлине

Человек, убитый правоохранителями в пригороде Милана, «без сомнения» являлся подозреваемым в совершении теракта в Берлине, об этом в ходе пресс-конференции в Риме заявил министр внутренних дел Италии Марко Миннити.

«Без сомнения, убитый в перестрелке является подозреваемым в совершении теракта в Берлине Анис Амри», - заявил министр, которого цитирует Reuters.

Ранее 23 декабря о ликвидации под Миланом подозреваемого в берлинском теракте Reuters сообщил источник в спецслужбах Италии. По его словам, отпечатки пальцев застреленного в Милане мужчины совпали с отпечатками пальцев на протаранившем толпу грузовике.

Как передавало итальянское издание Panorama, инцидент произошел примерно в 3:00 по местному времени (5:00 мск). Мужчина был остановлен полицейскими для проверки документов. В ответ на просьбу правоохранителей показать паспорт он открыл огонь.

В розыск по подозрению в совершении теракта 24-летний тунисец Анис Амри был объявлен 21 декабря. За его поимку власти Германии назначили вознаграждение в ​€100 тыс.​