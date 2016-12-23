В ВОЗ заявили об изобретении вакцины против Эболы

Всемирная организация здравоохранения заявила о изобретение эффективной вакцины против смертельного вируса Эбола.

Как сообщает Радио "Свобода", проведенная в Гвинее экспертиза подтвердила высокую эффективность экспериментальной вакцины.

По данным ВОЗ, после прививки вакциной rVSV-ZEBOV более пяти тысяч людей на протяжении 10 дней наблюдения не было зафиксировано ни одного нового случая заболевания. Вакцина была предложена людям, которые находились в тесном контакте с больными.

По состоянию на начало марта 2016 года было зарегистрировано 11 тысяч 316 смертей вследствие болезни Эбола, в целом случаев этой болезни зарегистрировали 28 тысяч 639 за время последнего ее вспышки, что начался 2014 года. Больше всего были поражены страны Западной Африки.

Болезнь Эбола, которую вызывает одноименный вирус, приводит к лихорадке и сильной боли, рвоте и поносу, нарушению функции печени и почек и, в некоторых случаях внутренних и внешних кровоизлияниям. В течение недели-двух наступает смерть почти у половины больных. Действенных вакцин и лечения до сих пор не существовало. Передается вирус, как полагают, только путем физического контакта с больными или с продуктами их жизнедеятельности.