Беларусь выразила России протест из-за высказываний российского ученого

Министерство иностранных дел Беларуси вызвало "на ковер" советника-посланника посольства России в Минске Вадима Гусева в связи с заявлением директора Российского института стратегических исследований Леонида Решетникова о Белоруссии.

Как сообщается на сайте МИДа, во время встречи с представителем России был заявил протест против высказываний Решетникова и отмечено, что слова ученого являются «необоснованными» и «категорически неприемлемыми». Министерство иностранных дел подчеркнуло, что заявления Решетникова «не соответствуют» характеру отношений между Москвой и Минском.

Между тем этими принципами являются «уважение суверенитета, независимости и территориальной целостности».

В сообщении МИДа не говорится, из-за каких заявлений Решетникова был высказан протест. Однако накануне, 21 декабря, ​ «Наша Нива» опубликовала слова Решетникова о том, ​что белорусский язык был создан в 1926 году постановлением ЦК ВКП «О создании белорусского языка». Кроме того, он сказал, что Беларусь является «исторической частью России» и частью русского народа.